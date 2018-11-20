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Mısıroğlu’na “vatan haini” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na soru: PKK’lıları ziyaret mi etti?

PKK’lıların ayağına geçmiş olsun ziyaretine giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanların Müslüman Türklere yaptığı zulümlerle ilgili bu ülkede en önemli eserlerden birini kaleme almış olan araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu’na, “Vatan haini” dedi.

20 Kasım 2018 Salı 15:55

 yeniakit.com.tr  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, araştırmacı-yazar Kadir Mısıroğlu’na hakaret etti, üstad üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı.

“Vatan haini”

17-25 Aralık döneminde, sonuna kadar FETÖ’nün yanında olan partinin genel başkanı Kılıçdaroğlu, mütedeyyin milliyetçi kimliğiyle tanınan Mısıroğlu’na, “Vatan haini” dedi. Mısıroğlu’nun, “Yunanistan kazansa, CHP’nin yaptığını yapamazdı” anlamına gelen sözlerinden dolayı hazımsızlık yaşayan Kılıçdaroğlu, üstadı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Akıl hocası” olarak tanımladı.

“Biz PKK’lıları da, DHKP-C’lileri de ziyaret ettik”

CHP, Gülen hareketi terör örgütü olarak ilan edildikten sonra sonuna kadar FETÖ’nün yanında oldu. Ayrıca ana muhalefet, sözde cenaze törenlerinde PKK’lıların yanında poz verdi.

17-25 Aralık döneminde FETÖ’cülerle ortak toplantı düzenleyen, PKK cenazelerinde boy gösteren, skandal sözlerle sırf AK Parti karşıtlığı yapmak için teröristleri savunan bu partinin genel başkanı, Mısıroğlu’na, “Vatan haini” dedi. Mısıroğlu gibi 60’ın üstünde eser vermiş, “Yunan Mezalimi” isimli kitabıyla Yunanların Türklere yaptığı zulmü bu ülke de ilk kez anlatan yazar olmuş birisine hain diyen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz senelerde CNN Türk’te şu itiraflarda bulunmuştu:

“Biz kadına da saygı duyarız, çöpten kağıt toplayan insana da saygı duyarız, kimin sorunu varsa ilgileniriz ve hiç ayrım da yapmayız. Biz, hapiste hasta yatan PKK’lıya da gittik, DHKP-C’liye de gittik, kader kurbanı olana da gittik, diğer İslami kesimden kendisini tanımlayıp hapiste yatan sağlığı zor olan insanlara da gittik.”

Kılıçdaroğlu hangi vatanı kastetti?

Kitaplarıyla Yunan mezalimi ve Ermeni zulümlerini anlatan mütedeyyin-milliyetçi Kadir Mısıroğlu’na hain diyen ama çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu PKK’lıların ayağına geçmiş olsun ziyaretine giden Kılıçdaroğlu’nun, hangi vatanı kastettiği merak konusu oldu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:55
  1. CHP
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kadir Mısıroğlu
  4. Yunan Mezalimi
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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