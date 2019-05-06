Mısıroğlu için taziye mesajları yağıyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bazı fikirleri büyük tartışmalara yol açmakla birlikte Türkiye'nin yetiştirdiği önemli tarihçi ve yazarlardan olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Otuz yılı aşkın süredir tanıdığım Kadir Mısıroğlu'na rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" açıklamasında bulundu06 Mayıs 2019 Pazartesi 02:32
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden tarihçi yazar Kadir Mısıroğlu için başsağlığı mesajı paylaştı.
Şentop, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bazı fikirleri büyük tartışmalara yol açmakla birlikte Türkiye'nin yetiştirdiği önemli tarihçi ve yazarlardan olan Kadir Mısıroğlu'nun vefatını teessürle öğrendim. Otuz yılı aşkın süredir tanıdığım Kadir Mısıroğlu'na rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
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