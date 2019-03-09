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Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı

Burdur’da tarihi mimarisi ile en önemli yapılarından biri olan Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:17
Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı

Burdur’da tarihi mimarisi ile en önemli yapılarından biri olan Mısırlılar Konağı, konukevi olarak hizmet vermeye başladı.



Burdur’da 1890 yılında yapımına başlanarak 1895 yılında tamamlanan Osmanlı döneminden günümüze korunarak gelmiş en güzel sivil mimari örneklerinden biri olan Mısırlılar Konağı, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 1977 yılında almış olduğu kararla Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen tarihi Osmanlı evi halkın hizmetine açıldı. Öğretmenevi tarafından işletilecek Mısırlılar Konukevi’nin açılışı Vali Hasan Şıldak ve beraberinde yer alan protokol üyeleri tarafından yapıldı.



Vali Hasan Şıldak açılışta yaptığı konuşmada kısıtlı imkânlarla mütevazı şekilde elden geçirip, tüm izin prosedürleriniyerine getirdikleri konukevini Burdur’un hizmetine sunacaklarını belirterek, insanların sohbet edebileceği, çayını, kahvesini içebileceği, oturup dertleşebileceği bir mekan oluşturulduğunu söyledi. Şıldak, "Korunan eserlerin prosedürlerini takip ederek izin alarak bir takım faaliyetleri gerçekleştirmek hem zaman alıyor, hem de zorluktaşıyor. Ama bu zorluk güzellikle noktalandı. Milli Emlak Müdürlüğümüz tarafından binamız Öğretmenevine kiraya verildi. Öğretmenevi Müdürlüğü tarafından inşallah nezih bir yer olarak işletilecek. İlimize ve bütün vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bahar aylarından itibaren ilimizin değerli konağı Baki Bey Konağı da müze demesek de etnograf sergi alanı yapacağız. Bir defa Burdur nedir, diye gelen gerek yerli gerek yabancı turistlerimiz Burdur’da bir köy evi 50–100 yıl önce nasıldı? Bunu yaşatabileceğimiz canlı bir mekana dönüştürmeyi arzu ediyoruz. Buna imkanlarımız var. İnşallah bu ve benzeri çalışmalar başka kesimlere başka kurumlara da örnek teşkil eder hep birlikte daha güzel mekânlara kavuşuruz” diye konuştu.



Açılışa Vali Hasan Şıldak ile birlikte milletvekili Bayram Özçelik, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Vali Yardımcıları Mehmet Yıldız, Ali Nazım Balcıoğlu, Yakup Tatoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 00:17
  1. sergi
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