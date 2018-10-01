Mısırlı vali 'Mickey Mouse' posterlerine tepki gösterdi!

Mısır'ın Kalyubiye vilayeti valisi, anaokullarının duvarlarına, Mickey Mouse gibi çizgi film karakterlerininkiler yerine ulusal kahramanlar ve 'şehit askerlerin' resimlerinin asılmasını istedi.

Vali Alaa Abdul-Halim Muhammed Marzouk, Cumartesi günü başlayan yeni eğitim öğretim yılı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Mickey Mouse ve Donald Duck gibi karakterlerin resimlerini ünlü Mısırlılar ve şehit askerlerinkilerle değiştirmeye ihtiyacımız var" dedi.

Çizgi film karakterlerinin ABD menşeli olduğunu belirten Vali Marzouk, Mısırlı kahramanların posterlerinin asılmasının çocukların vatanseverliğini artıracağını savundu.

Kalyubiye vilayetinden bir Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi, Youm7 haber sitesine yaptığı açıklamada, oluşturulacak bir komitenin valinin emrinin vilayette nasıl hayata geçirileceğini görüşeceğini belirtti.

"Tıkış tıkış sınıflara çözüm bulun"

Valinin açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterenler ve alay edenler oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, valinin çizgi film karakterleri posterlerinden önce aşırı kalabalık sınıflara ve eski eğitim yöntemlerine çözüm bulması gerektiğini yazdı.

Bir Twitter kullanıcısı "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mickey dergisi sayesinde okula gitmeden okuma-yazma öğrendim. Hâlâ da okuyorum" yazdı.

Gazeteci Muhammed Ragab da "Birileri şu Vali Hazretlerine, kararının kendisini bir çizgi film karakterine dönüştürdüğünü söylemeli" dedi.

Kimileri de anaokulu duvarlarına hayatlarını kaybetmiş kişilerin fotoğraflarının asılması kararına "Çocuklarımız bunları hakedecek ne yaptı?" diyerek tepki gösterdi.

Ancak arada valiye destek çıkan yorumlar da vardı. Bir yorumda "Çocuklarımıza, Mısır halkı için hayatlarını feda eden şehitlerimizi öğretmek iyidir" dendi.

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'yi Mickey Mouse kulaklarıyla resmeden bir gence 2015 yılında askeri mahkeme üç yıl hapis cezası vermişti.