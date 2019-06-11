0553 313 94 23

Mısırlı turistin unutkanlığı polisi alarma geçirdi

Antalya’da Mısır uyrukluturistin Konyaaltı varyant seyir terasında unuttuğu çanta kısa süreli paniğe neden oldu.

11 Haziran 2019 Salı 13:49
Mısırlı turistin unutkanlığı polisi alarma geçirdi

Antalya’da Mısır uyrukluturistin Konyaaltı varyant seyir terasında unuttuğu çanta kısa süreli paniğe neden oldu.


Edinilen bilgiye göre Konyaaltı varyant seyir terasındaki bankta siyah bir sırt çantası görenler şüphe üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye gelen polis, incelemesinin ardından çantanın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Polis ilgili birimi aradığı esnada varyanttan çantanın sahibi Mısır uyruklu Rafet Yoousef geldi. Polis Mısırlı turistin pasaport ve çantasını kontrol etti. Çantadan havlu ve giyim eşyaları çıktı. Polis güvenlik şeridini kaldırırken, çantasına kavuşan turist varyanttan ayrıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçük çocuk o diziyi RTÜK'e şikayet etti: Baba
    1. Küçük çocuk o diziyi RTÜK'e şikayet..
    2. Regl sancısı ile baş çıkmanıza yardım..
    3. Milli Savunma Bakanı Akar, Nahçıvan'da
    4. Toroslar’da muhtarlığa engelli rampası
    5. 14 Burda’da çocuklar için ‘Kral Şakir’..
    6. Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti”..
    7. Konak’ta rekor atık pil başarısı
    8. Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 5..
    9. Haliliye Belediyesi ekipleri..
    10. Milletvekili Çakırözer’den selin..
    11. Özlü sözleri ve şiirleriyle ünlü..
    12. Driftte Türkiye Finali Kocaeli'de,..
    13. Temizlik personelinin isyanı: Bunları..
    14. MEB 11 bin yetenekli öğrenci arıyor
    15. Başkan Yılmaz: "Toroslar model ilçe..
    16. GÜNCELLEME - Trafikte makas atan..
    17. Filistin’den Batı Şeria'da Filistin..
    18. Bakan Turhan: "Son 16 yılda ulaştırma..
    19. Mısırlı turistin unutkanlığı polisi..
    20. Öldürülen 5 PKK'lıdan biri, gri listede
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!