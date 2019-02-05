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Mısırlı şahsın iadesinde 8 polise uzaklaştırma!

İstanbul Valiliği, Mısır uyruklu Hussein'in ülkesine gönderilmesine ilişkin, işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

05 Şubat 2019 Salı 20:54
Mısırlı şahsın iadesinde 8 polise uzaklaştırma!

İstanbul Valiliği, Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein'in ülkesine gönderilmesine ilişkin, işlemin incelenmesi ve soruşturulması için komisyon oluşturulduğunu, 8 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mısır uyruklu Mohamed Abdelhafız Ahmed Hussein adlı yabancı uyruklu şahsın ülkesine gönderilmesi işleminin incelenmesi ve soruşturulması için, Valiliğimizce Vali Yardımcısı başkanlığında bir komisyon görevlendirilmiştir. Yürütülecek inceleme ve soruşturmanın selameti bakımından görevli soruşturmacı teklifi uyarınca; Valilik Makamının onayı ile Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Pasaport Kontrol Büro Amirliği’nde görevli 8 polis memuru görevlerinden uzaklaştırılmıştır."

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 20:54
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YORUM YAZ

  • adiladil33 dk önce
    yazıklar olsun.en ufak hoşlanmadığınız şeyi yıllar öncesinden bulıp çıkarırsınız ama bir adamı koruyamaz kollayamaz ellerinizle tesllim edersiniz.

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