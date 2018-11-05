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Mısırlı profesörden kalpleri ısıtan ders

Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir ders anında çekilmiş görüntülerde, profesörün öğrencilerine kalp atışını ağzıyla çıkardığı seslerle öğretmesi büyük ilgi gördü. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video, tüm dünyaya örnek oldu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 00:07

Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir ders anında çekilmiş görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Profesörün öğrencilerine ders verirken, kalbin atışıyla ilgili ağzıyla çıkardığı sesler ilginç anlara sahne oldu. Öğrencilerine kalp atışıyla ilgili bilgiler veren profesörün, elinde mikrofonla çıkardığı sesleri kamerayla kaydeden öğrenciler, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Binlerce beğeni alan videoda, profesörün gerçeğe çok yakın biçimde kalp sesi çıkardığı duyuluyor.

İmkansızlıkları azimle aşıyorlar

Mısır'ın en köklü ve dünyaca tanınan eğitim kurumlarından olan Kahire Üniversitesi'nde yaşanan teknik imkansızlıklar, kendilerini bilime adamış bu insanları yıldırmıyor.

Profesör ve öğrencilerinin göz dolduran gayreti, tüm dünyaya örnek oluyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 00:07
  1. kahire üniversitesi

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