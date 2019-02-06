Mısırlı muhalifler "Anayasayı Savunma Koalisyonu" kurdu

KAHİRE (AA) - Mısır’daki siyasi partiler ve kanaat önderleri parlamentoya sunulan anayasa değişikliğine karşı ortak bir koalisyon kurdu.

Bugün yazılı bir açıklama yapan eski cumhurbaşkanlığı adaylarından Hamdin Sabahi, geçen Salı günü 11 siyasi partinin temsilcisiyle birlikte milletvekilleri ve kanaat önderlerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Sabahi, toplantıda Mısır’daki siyasi, demokratik ve sivil güçlerin, ülkenin toplumsal dengesini sarsacak olan anayasa değişikliğine karşı “ortak milli tutum takınılması” konusunda fikir birliğine vardığını anlattı.

Toplantıda, “Anayasayı Savunma Koalisyonu” adında bir oluşumun kurulmasının kararlaştırıldığını kaydeden Sabahi, barışçıl ve demokratik bütün yöntemlerle anayasayı savunacaklarını söyledi.

Koalisyon içinde bir kurul oluşturulduğunu belirten Sabahi, kurulun anayasa değişikliğine karşı yapılacak mücadelenin metot ve yöntemlerini belirleyeceğini ve Koalisyonu yöneteceğini ifade etti.

- Ne olmuştu?

Mısır Parlamentosunda çoğunluğu oluşturan ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye yakınlığıyla bilinen "Mısır’a Destek Koalisyonu" Başkanı Abdullah el-Asabi, 3 Şubat Pazar günü Anayasa değişikliği teklifini Parlamento Başkanı Ali Abdulal’e sunmuştu.

Mısır içi ve dışındaki muhalefet "Anayasa Değişikliğine Hayır" adında bir kampanya başlatmış, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey ise sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, muhtemel referandumda Mısır’daki siyasi oluşumların ortak tutum sergilemesi için çağrıda bulunmuştu.

Mısırlı muhalifler, teklifin kabul edilmesi durumunda Cumhurbaşkanı Sisi’nin üçüncü dönem adaylığının önünün açılacağını savunuyor.