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Mısırlı muhalif liderin gözaltı süresi 45 gün uzatıldı

- Mısır'da mahkeme Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebulfutuh'un gözaltı süresini uzattı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:10
Mısırlı muhalif liderin gözaltı süresi 45 gün uzatıldı

KAHİRE (AA) - Mısır’da mahkeme, muhalif Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebulfutuh'un gözaltı süresini 45 gün uzattı.

Güçlü Mısır Partisinin resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kahire Ceza Mahkemesinin Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebulfutuh’un gözaltı süresini bugün görülen duruşmada 45 gün uzattığı belirtildi.

Ebulfutuh Şubat 2018’de güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmış ve hakkında Mısır Yüksek Devlet Güvenlik Mahkemesinde "yalan haber yaymak ve yasaklı bir örgütü yönetmek" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Muhalif lider Ebulfutuh 2018 yılı Şubat ayında İngiltere’nin başkenti Londra’dan dönüşünden bir gün sonra gözaltına alınmıştı.

Ebulfutuh Mısır'da geçen yıl gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına Londra’dan bağlanmış Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi eleştirmişti.

Mısır’ın önde gelen siyasetçilerinden birisi olan Ebulfutuh, 2012 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmuş ve oyların yüzde 17,47'sini alarak seçim yarışını dördüncü sırada tamamlamıştı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:10
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