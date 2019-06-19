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Mısırlı Muhalif Ebul Futuh'un oğlu: "Babamın hayatı tehlikede"

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:36
Mısırlı Muhalif Ebul Futuh'un oğlu: "Babamın hayatı tehlikede"

İSTANBUL (AA) - Mısır'da hapiste tutulan Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh'un oğlu Ahmed Ebul Futuh, babasının hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

Ahmed Ebul Futuh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamı son ziyaretimde bana bir gün önce göğüs ağrısı yaşadığını söyledi. Eğer kendisi doktor olmasaydı ve kendisini tedavi etmeye çalışmasaydı sonuç farklı olabilirdi." ifadelerine yer verdi.

Güvenlik birimlerinin, babasının sağlık kontrolleri ve tıbbi tahlillerinin yapılması için hapisten çıkmasını sürekli olarak reddettiğini ifade eden Ebul Futuh'un oğlu Ahmed, bu durumu "yavaş ölüm" olarak nitelendirdi.

Ailesi tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, Ebul Futuh'un tıbbi ihmal sorunu yaşadığı belirtilmişti.

Mısır yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kahire Ceza Mahkemesi dün, Ebul Futuh'un tutukluluk süresini 45 gün uzatmıştı.

Güçlü Mısır Partisinden 22 Nisan 2018'de yapılan yazılı açıklamada, Ebul Futuh'un 70 günü aşkın süredir hücre hapsinde tutulması kınanarak, "Ebul Futuh, son günlerde iki kez anjina (Kalp Spazmı) geçirdi. Neredeyse hayatını kaybedecekti." ifadesine yer verilmişti.

Ebul Futuh, 14 Şubat 2018'de başkent Kahire’de gözaltına alınmıştı. Parti tarafından gözaltı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi eleştiren beyanatlarda bulunan Ebu'l Futuh'un, ülkeye dönüşünün ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Abdulmunim Ebu'l Futuh 11 Şubat günü Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Sisi'yi siyasi bir geçmişe sahip olmamakla ve devleti yönetememekle suçlamış, halkı "Sizi ya yönetirim ya da öldürür veya hapse atarım." metoduyla yönettiğini söylemişti.

Ebul Futuh'un adı seçimlerden önce terör listesine de eklenmişti.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:36
  1. Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh
  2. tıbbi ihmal

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