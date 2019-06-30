"Mısırlı muhalif Ebul Futuh'un hayatı tehlikede"

İSTANBUL (AA) - Mısır'da hapiste tutulan Güçlü Mısır Partisi Başkanı Abdulmunim Ebul Futuh'un oğlu Ahmed Ebul Futuh, babasının kalp krizi geçirdiğini ve hayatının tehlikede olduğunu belirtti.

Ahmed Ebul Futuh, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, babasının, onu ziyaret için bekledikleri sırada kalp krizi geçirdiğini ve her an hayatını kaybedebileceğini ifade etti.

Ahmed, babasının, son 24 saat içinde 2 kere kalp krizi geçirdiğini ve bunun sebebinin de hapishaneki kötü şartlar olduğunu kaydetti.

Ebul Futuh, 14 Şubat 2018'de başkent Kahire’de gözaltına alınmıştı. Parti tarafından gözaltı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi eleştiren beyanatlarda bulunan Ebu'l Futuh'un, ülkeye dönüşünün ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Abdulmunim Ebu'l Futuh 11 Şubat günü Al Jazeera'ya verdiği demeçte, Sisi'yi siyasi bir geçmişe sahip olmamakla ve devleti yönetememekle suçlamış, halkı "Sizi ya yönetirim ya da öldürür veya hapse atarım." metoduyla yönettiğini söylemişti.

Ebul Futuh'un adı seçimlerden önce terör listesine de eklenmişti.