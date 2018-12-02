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Mısırlı muhalif blog yazarı Abbas'a şartlı tahliye

02 Aralık 2018 Pazar 00:01
Mısırlı muhalif blog yazarı Abbas'a şartlı tahliye

KAHİRE (AA) - Mısır'da "yalan haber yayma" suçlamasıyla yargılanan aktif sosyal medya kullanıcısı ve blog yazarı Vail Abbas'ın şartlı tahliyesine karar verildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi, Abbas hakkında adli kontrol tedbiriyle tahliye kararı aldı.

Başsavcılığın mahkeme kararına 24 saat içinde itiraz hakkı bulunuyor. Kararın temyize götürülmemesi durumunda Abbas'ın serbest kalacağı belirtiliyor.

Başsavcılık Abbas'a "yasalara aykırı kurulan bir oluşuma katılmak", "ortalığı karıştıran yalan haberler yaymak", "rejimi devirme propagandası yapan videolar yayınlamak" gibi suçlamalar yöneltmişti.

Abbas, mayıs ayında başkent Kahire’nin doğusunda yer alan Tecammu el-Hamis bölgesindeki evinde gözaltına alınmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Abbas’ın gözaltına alınmasını kınamış, örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bu ifade özgürlüğü ihlalidir.” denilmişti.

Gözaltına alınmasının ardından Mısır medyasında çıkan haberlerde, Abbas'ın “Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) için sosyal medya hesabından propaganda yaptığı, İhvan’ın projelerini hayata geçirmek için çalıştığı, Mısır yönetimini eleştirdiği ve teşkilat tarafından yönlendirildiği öne sürülmüştü.

Başlarda Mursi yönetiminin gitmesi için faaliyet gösteren ve Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye destek veren bir aktivist olarak bilinen Vail Abbas, sonraki dönemde uygulamaları sebebiyle rejime eleştiriler yöneltmiş, muhalif bir çizgide yer almıştı.



Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 00:01
  1. Mısır
  2. şartlı tahliye
  3. Vail Abbas

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