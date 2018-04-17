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Mısırlı müftünün futbolculara verdiği 'oruç fetvası' tartışmalara neden oldu

Mısır'ın en büyük müftüsü görevinde bulunan Shawki Allam'ın oruç açıklamaları gündemden düşmüyor.

17 Nisan 2018 Salı 22:05
Mısırlı müftünün futbolculara verdiği 'oruç fetvası' tartışmalara neden oldu

2018'de Rusya'da yapılacak FİFA Dünya Kupası'nın katılımcı ülkelerinden biri de Mısır. Mısır Milli Futbol Takımı ile ilgili ülkede tartışmalar başladı. Tartışmaların nedeni ise 2018 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlık kamplarının ve ilk maçlarının Ramazan'ın son günlerine denk gelecek olması. 

2018 Dünya Kupası 14 Haziran 2018 tarihinde başlayacak. Bundan önceki bir hafta ise ülkelerin milli takımları hazırlık aşaması için Rusya'da bulunacak. Dünya kupasında yer alacak Müslüman ülkeler şöyle:

Suudi Arabistan
Mısır
İran
Tunus
Senegal

Performansı en heyecanla beklenen takım ise Mısır. Siyasi olayların yanı sıra, ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın da Mısır kadrosunda bulunacak olması heyecan oluşturan bir başka faktör.

Müftü: Oruç tutmalarına gerek yok

Mısır Milli Takımı, Mısır'da son günlerin tartışma konusu oldu. Bunun nedeni ise Mısır'ın en büyük müftüsü görevinde bulunan Shawki Allam'ın açıklamaları. Allam, 14 Haziran'da başlayacak olan Dünya Kupası öncesi Mısırlı futbolcuların seferi olacağını ve oruç tutmalarına gerek olmadığını söyledi.

Allam'ın İslam Hukuku'na dayandıracağı fetva önümüzdeki günlerde netleşip açıklanacak. Fakat Allam'ın açıklamaları tartışmaları beraberinde getirdi.

Yolculuk halinin devam etmesi gerekir

Mısır müftüsünün seferilik iddiası ülkedeki bazı Müslüman önderler tarafından geçerli bulunmadı. Seferilik durumunun geçerli olması için yolculuk halinin devam etmesi gerektiğini söyleyenler, ayrıca maçların başlama tarihinin Ramazan'ın son gününe gelecek olması nedeniyle Mısırlı futbolcuların oruç tutmalarında bir beis olmadığını savunuyor.

Mısır ilk maçını 15 Haziran'da Uruguay'a karşı oynayacak. 16 Mayıs'ta başlayacak Ramazan Ayı'nın son haftasında Müslüman ülkelerin futbolcuları hazırlık aşaması için Rusya'da olacak. Maçların Ramazan Ayı ile çakışmaması dolayısı ile Müslüman futbolcuların performans düşüklüğü yaşaması beklenmiyor.

Türkiye'de de aynı tartışma yaşanmıştı

2016 yılında Fransa'da yapılan Euro 2016'ya katılan Türkiye Milli Futbol Takımı ile ilgili de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Ramazan Ayına denk gelen maçlarda milli futbolcularımızın yoğun günlerde oruç tutmasına gerek olmadığını söyleyen Fatih Terim eleştirilmiş ve bu polemik bir süre gündemde kalmıştı. (Risale Haber)

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:05
  1. Futbolculara oruç fetvası
  2. müftü Shawki Allam
  3. 2018 FIFA Dünya Kupası

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