Mısırlı liberal muhalife 15 yıl hapis cezası

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme kamuoyunda "Başbakanlık olayları" olarak bilinen davada yargılanan muhalif liberal aktivist Ahmed Duma için 15 yıl hapis cezası verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kahire Ceza Mahkemesi, 2011 yılında gerçekleşen ve kamuoyunda "Başbakanlık olayları" olarak bilinen davada, Duma hakkında 15 yıl hapis ve 6 milyon cüneyh (330 bin dolar) para cezasına hükmetti.

Söz konusu davada mahkeme Şubat 2015'te Duma hakkında müebbet (25 yıl) hapis cezası vermiş ancak Temyiz Mahkemesi 12 Ekim 2017'de kararı bozarak davanın yeniden görülmesini istemişti.

Duma hakkındaki kararın nihai olmadığı, Mısır yasalarına göre itiraz hakkının bulunduğu kaydedildi.

Mısır'da Askeri Konsey'in Aralık 2011'de Kemal Genzuri'ye hükümeti kurma görevini vermesi üzerine kararı protesto etmek isteyen devrimci aktivistler ile gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Bunun üzerine savcılık, 16 Aralık 2011'de Başbakanlık binası önünde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 269 kişi hakkında iddianame hazırlayarak dava açmıştı.



- Hakkında onanmış 3 yıl hapis cezası bulunuyor

Aralık 2013'te gözaltına alınan Duma hakkında "Eylem yasasına" muhalefetten 3 yıl hapis cezası verilmiş ve Yargıtay söz konusu kararı onamıştı.

Duma hakkında "yargıya hakaret" suçlamasıyla da dava açıldı. Bu davada mahkeme 9 Kasım 2014'de Duma'yı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak Temyiz Mahkemesi 25 Mayıs 2017’de bu kararı bozdu.

Devrimci siyasi aktivist olarak bilinen Duma, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ve 25 Ocak Devrimi'nden sonra ülkeyi 1,5 yıl idare eden Askeri Konsey döneminde toplamda 18 kere gözaltına alınmıştı.

Duma, Mısır'da 2004'ten itibaren kurulan muhalif hareketlerin neredeyse tamamında kurucu üyelik görevini üstlenmiş liberal siyasi aktivist olarak da biliniyor.