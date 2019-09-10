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Mısırlı gazeteciden, "Beni bulamayınca oğlumu gözaltına aldılar" iddiası

- Mısır’da yayımlanan “El-Meşhed” gazetesi genel yayın yönetmeni, güvenlik güçlerinin kendisini evde bulamayınca oğlunu gözaltına aldığını ileri sürdü

10 Eylül 2019 Salı 15:33
Mısırlı gazeteciden, "Beni bulamayınca oğlumu gözaltına aldılar" iddiası

İSTANBUL (AA) - Mısır’da yayımlanan "El-Meşhed" gazetesi genel yayın yönetmeni Mısırlı liberal muhalif Mecdi Şendi, güvenlik güçlerinin kendisini evde bulamayınca oğlunu gözaltına aldığını iddia etti.

Sosyal medya hesabı Facebook’tan yaptığı paylaşımda Şendi, "Güvenlik güçleri bu sabah evimi bastı ve beni evde bulamayınca oğullarımdan birini gözaltına alarak Giza Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Bunu beni teslim olmaya zorlamak için yaptılar." ifadelerini kullandı.

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmaması dikkati çekti.

- Muhalif liderden Şendi'ye destek

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanlığı adaylarından solcu lider Hamdin Sabahi, genel yayın yönetmeni Şendi'ye destek açıklaması yaptı.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda Sabahi, "Sevgili dostum yetenekli ve cesur gazeteci Mecdi Şendi ve masum oğlu Ömer ile dayanışma halindeyim." ifadelerine yer verdi.

Meşhed gazetesinde dün Hamdin Sabahi’nin kaleme aldığı, "Umut mahkumları; Batıl suçlamalar ve yalan soruşturmalar" başlıklı bir yazı yayınlanmış, yazıda Sabahi Mısır yönetimini sert bir dille eleştirmişti.

Ocak 2012’de yayın hayatına başlayan haftalık Meşhed gazetesinin internet sitesine erişim 6 ay önce engellenmiş ve gazeteye 50 bin cüneyh (yaklaşık 15 bin Türk lirası) para cezası verilmişti.

Gazetenin yayın politikası Mısır yönetimine muhalif ve eleştirel bir çizgideydi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:33
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