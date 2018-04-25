Mısırlı gazeteci salyalarını Hilafet ve Erdoğan için akıttı!

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Ömer E. Keçeci yazdı…

Mısırlı sözde gazeteci İbrahim Eissa bir televizyon programında Hilafet’ten girip Osmanlı ve Tayyip Erdoğan’a kadar uzanarak kendi çapında taarruzda bulundu.

Eissa, “Hilafet mefhumu bir illüzyon/kuruntu tüccarları tarafından şekillendirilip satılan bir mal” demek hadsizliğinde bulunmakla yetinmeyip akabinde Hasan el-Benna ve onun Müslüman Kardeşleri, terör örgütü DAEŞ’in sözde lideri el-Bağdadi ve Recep Tayyip Erdoğan gibi kimselerin bu “kuruntu tüccarları” olduğunu söyledi. Böylece işlediği hakikat cinayetini, DAEŞ'li teröristi de Reisicumhurumuz ile aynı kefeye koymak suretiyle iyice katmerlemiş bulundu.

Sözde gazeteci konuşmasına devamla, bunların her birisinin kafasında insanların farkındalıklarını Hilafet namına elimine etme arzusu bulunduğunu, “dünya hakimiyeti”, “alemin saadeti” gibi ifadelerle insanları kandırmaya çalıştıklarını oldukça alaycı bir tavırda ima ve ifade etti.

MISIRLI HOCANIN OSMANLI VE MUSTAFA KEMAL DEVRİ KIYASLAMASI

Sözde gazeteci bundan sonra muhtemelen Mısırlı bir hocanın konuşmasını ekranlara getirdi. Hocanın konuşmasında gayet coşkulu bir surette, “Onlar(Türkler) Kemal Atatürk’ü iş başına getirdiklerinde Hilafet yok edildi. Sultan 2. Abdülhamid rahimehullah kaya gibi sağlam durdu, Yahudilerin Filistin’de bir devlet sahibi olmasına izin vermeyi reddetti. Ona komplo kurdular, ta ki onu devirinceye kadar ve imansız bir adam getirdiler” sözlerini kullandığı görülüyor.

OSMANLI’YA EN KOYU BİR CEHALET VE MANTIK FUKARALIĞI İLE HÜCUM

Hocanın konuşmasını aktaran bu Mısırlı gazeteci, ardından kendince değerlendirmeye girişip Osmanlı İmparatorluğu’na hücuma başlıyor:

“Hakkında son derece üzgün olduğunuz Osmanlı Hilafeti zamanında Mısır’ın işgal edildiğini hiç düşündünüz mü? Fransa’nın Cezayir, Fas ve Tunus’u işgal ettiğini düşündünüz mü? Ya İtalya’nın Libya’yı istilasını? Fransa’nın Suriye ve Lübnan’ın kısımlarını işgalini düşündünüz mü? Ve Irak… Her neyse, hiç bunu düşünüzdünüz mü yoksa umursamıyor musunuz?

Bütün bunlar Osmanlı Sultanları, Osmanlı Hilafeti günlerindeydi… Mısır ve bütün Arap ülkeleri ile halkları, zaten kendisi işgalci olan bir Halifelik idaresi altında istila edildi. Osmanlı Halifeliği ülkelerimizi işgal etti ve insanlarımıza tahakkümde bulundu.”

Bu herzeleri savuran sözde gazetecinin bütün ifade, düşünme, bilgi ve inanç hataları bir yana… En başta Osmanlı ve Hilafet ile özdeşleştirmeye çalıştığı bütün zulüm ve Batılılarca istila vakalarının en üst dereceden Arap âleminde yaşanıyor olması ve ülkesinin devlet başkanının da başta Amerika olmak üzere bu memleketlere adeta köpekçe yaltaklanması, yaklaşımındaki devasa rezilliği iyice açığa çıkaran fecaat bir durum olarak gözükmektedir.