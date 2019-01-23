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Mısırlı balıkçının cesedi Gazze açıklarında bulundu

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:56
Mısırlı balıkçının cesedi Gazze açıklarında bulundu

KAHİRE (AA) - Akdeniz’de geçen hafta çıkan fırtına nedeniyle Gazze karasularına sürüklenen ve batan teknedeki Mısırlı balıkçının cesedine ulaşıldı.

AA muhabirine konuşan Gazze Balıkçılar Komisyonu Koordinatörü Zekeriya Bekr, olumsuz hava şartları nedeniyle geçen perşembe günü Gazze Şeridi sahillerine sürüklenerek parçalanan balıkçı teknesindeki Mısırlı balıkçının cesedinin bulunduğunu söyledi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı ekipler, parçalanan teknedeki 7 Mısırlı balıkçıdan 6’sını kurtarmayı başarmış ancak dalgalara kapılarak gözden kaybolan bir balıkçıya ulaşamamıştı.

Kurtarılan balıkçıları Refah Sınır Kapısı'ndan Mısırlı yetkililere teslim eden Hamas yönetimi, kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:56
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