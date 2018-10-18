Mısırlı bakandan tepki çeken karar! Ziyareti iptal etti

Mısır İstihbaratı Başkanı Abbas Kamil’in işgal altındaki Filistin topraklarına yapacağı ziyareti iptal ettiği bildirildi.

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi üyesi Musa Ebu Merzuk, Abbas Kamil’in Ramallah ve Gazze’ye yapacağı ziyaretleri iptal ettiğini duyurdu.

Ebu Merzuk, Mısır İstihbaratı Başkanı’nın bu kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

"Üzüntü duyuyoruz"

Hamas lideri, dün (17 Ekim Çarşamba) sosyal paylaşım sitelerinden Twitter’daki kişisel hesabında yaptığı açıklamada, “Bakan Abbas Kamil’in Gazze ve Ramallah’a yapacağı ziyareti iptal etmesinden üzüntü duyuyoruz” dedi.

Mısır İstihbaratı Filistin dosyası sorumlusu Ahmed Abdülhalık Salı günü Gazze’ye ulaştıktan sonra Mısır İstihbaratı Başkanı Abbas Kamil’in de bugün Gazze’yi ziyaret etmesi bekleniyordu.

Bu arada, Abbas Kamil’in ziyaretini organize için Gazze’de bulunan Mısır heyetinin dün akşam Beyt Hanun “Erez” Kapısı’ndan çıkış yaptığı ifade edildi.

Kahire, Filistin’de uzlaşının sağlanması ve Gazze Şeridi’nde ateşkesin kalıcı hale gelmesi için yürütülen görüşmelere arabuluculuk ve ev sahipliği yapıyor.