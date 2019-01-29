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Mısırlı aktivistten üç dönem cumhurbaşkanlığına itiraz

Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi Müdürü Muhammed Zarig, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptıkları görüşmede Mısır'da cumhurbaşkanlarına 3 dönem görev yapma imkanı tanınmasına karşı olduklarını söyledi

29 Ocak 2019 Salı 19:15
Mısırlı aktivistten üç dönem cumhurbaşkanlığına itiraz

KAHİRE (AA) – Mısırlı insan hakları savunucu ve aktivist Muhammed Zarig, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Mısır'da cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılmasına itirazını ilettiğini belirtti.

Kahire İnsan Hakları Araştırmaları Merkezi Müdürü Zarig, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Macron ile Fransa'nın Kahire Büyükelçiliği’nde bir toplantı yaptıklarını açıkladı.

Zarig, toplantıda Mısır'da cumhurbaşkanlarına 3 dönem görev yapma imkanı tanınması için anayasa değişikliğine gidilmesine karşı çıktığını dile getirdiğini ve uluslararası camiadan da 3 döneme destek verilmemesini istediğini kaydetti.

Toplantıda ülkede güvenlik güçleri tarafından son iki günde yapılan gözaltı işlemlerine de değindiğini ifade eden Zarig, Macron'un konu hakkındaki görüşlerini aktarmadı.

Fransa'nın Kahire Büyükelçiliği'nin Macron ile Mısırlı aktivistler arasındaki görüşme ve toplantıya katılanlarla ilgili kamuoyuna herhangi bir bilgi vermemesi dikkati çekti.

Savcılık 2017 yılında, kamuoyunda "STK’lara yabancı yardımları" olarak bilinen davada Zarig hakkında soruşturma başlatmış, ancak dava açmamıştı.

- Macron'un 3 günlük Mısır ziyareti

Pazar günü Mısır’a gelen ve ülkenin güneyindeki Ebu Simbel tapınağını gezen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün başkent Kahire'deki İttihadiye Sarayı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelmişti.

Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle görüşmesinde güvenlik, istikrar ve insan haklarının birbirinden ayrılmadığını vurguladığını aktarmıştı.

Macron, "Hukukun üstünlüğü, insana saygı, istikrar ve barış yan yanadır. İstikrar, güvenlik ve insan hakları birbirinden ayrılmaz." ifadelerini kullanırken, Sisi de "İnsan hakları konusu, bölgedeki çalkantılar ve terörle mücadele kapsamında değerlendirilmelidir." diye karşılık vermişti.

- Üç dönem Cumhurbaşkanlığı girişimi

Mısır'da Sisi yönetimine yakın bazı çevreler yaklaşık iki ay önce, üçüncü dönem cumhurbaşkanlığı için harekete geçmişti.

Sisi yanlıları, anayasanın ilgili maddelerinin değiştirilmesi için kampanya başlatırken muhalif aktivistler buna tepki göstermişti.

İtirazlar üzerine Sisi'ye yakın çevreler son dönemde cumhurbaşkanlığı süresinin 6 yıla çıkarılması talebinde bulunmaya başladı.


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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:15
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