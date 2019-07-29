Mısırlar arasındaki 450 kök Hint keneviri drone ile tespit edildi

Konya’nın Karapınar ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından drone ile yapılan denetimlerde 450 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar’ın Kabahasan Yaylası mevkinde Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbarat neticesinde bir tarlada kenevir ekili olduğunu öğrendi. Belirlenen adrese uluşan ekipler, mısır tarlasının içerisinde bulunan Hint kenevirini tespit etmek için drone ile tarlayı inceledi. Havadan incelenen tarlada mısırlar arasına ekilmiş olan 450 kök tespit edildi. Kenevirler, ekiplerce sökülürken tarla sahibi S.E. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.