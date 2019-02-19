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Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki operasyonlarda 16 kişi öldürüldü

19 Şubat 2019 Salı 16:19
Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki operasyonlarda 16 kişi öldürüldü

KAHİRE (AA) - Mısır, ülkenin kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren 16 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Birimi'nin (İçişleri Bakanlığına bağlı istihbaratı) hassas devlet kurumlarına karşı saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği iki terör hücresine operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada Kuzey Sina vilayetinin Ariş kentinde düzenlenen ilk operasyonda 10, ikinci operasyonda 6 silahlı militanın öldürüldüğü ifade edildi.

Mısır son 5 günde içinde 3 terör saldırısına sahne oldu.

Başkent Kahire'nin Giza bölgesinde geçen cuma günü el yapımı bir bomba patlarken, cumartesi günü ise Sina Yarımadası'ndaki bir kontrol noktasına silahlı saldırı düzenlenmiş söz konusu saldırı sonrası toplam ölü ve yaralı sayısı 15 olarak açıklanmıştı.

Son olarak dün gece yine Kahire'nin Derb el-Ahmar bölgesinde düzenlenen intihar saldırısında 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

- Sina Yarımadası

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:19
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