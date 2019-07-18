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Mısır'ın Sina Yarımadası'nda intihar saldırısı: 1 ölü

Sina Yarımadası'nda güvenlik kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısında 1 asker hayatını kaybetti

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:56
Mısır'ın Sina Yarımadası'nda intihar saldırısı: 1 ölü

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Sina Yarımadası'nda güvenlik kontrol noktasını hedef alan intihar saldırısında 1 asker öldü.

Mısır ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sina Yarımadası'nın kuzeyinde yer alan Şeyh Zuveyd kenti otogarı yakınlarındaki güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 1 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, üzerinde patlayıcı taşıyan teröriste güvenlik noktasına yaklaştığı sırada müdahale edildiği, bu nedenle hedefine ulaşmadan düğmeye basarak bombayı patlattığı ifade edildi.

Olayda yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden askerin kimliği de paylaşılmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

- Sina Yarımadası

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara operasyonlar düzenliyor.

Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi birtakım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:56
  1. intihar saldırısı
  2. Mısır
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