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Mısır'ın Sina Yardımadası'ndaki çatışmalarda 7 asker öldü

22 Ocak 2019 Salı 13:38
Mısır'ın Sina Yardımadası'ndaki çatışmalarda 7 asker öldü

KAHİRE (AA) - Mısır ordusu, Sina Yarımadası'nda terör unsurlarına karşı yürütülen operasyonlar sırasında 7 askerin öldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Sina'daki terör unsurlarına karşı operasyonların Şubat 2018'den bu yana kararlılıkla sürdürüldüğü, bu çerçevede çıkan çatışmalarda biri subay 7 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada 15'i "çok tehlikeli" olarak nitelendirilen 59 silahlı militanın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyonlarda ayrıca 142 kişinin gözaltına alındığı, Sina Yarımadası'nın farklı bölgelerine yerleştirilmiş el yapımı 242 bombanın da imha edildiği bildirildi.

Mısır ordusu daha çok Sina Yarımadası'nda yoğunlaştırdığı operasyonları, bazı dönemlerde Batı Sahra Çölü'ne de kaydırılıyor. Operasyonlarda kara ve hava kuvvetleri kullanılıyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:38
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