Mısır'ın eski C Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu
Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı mahkeme salonunda şehadete erdi.17 Haziran 2019 Pazartesi 19:00
ABD uşağı Sisi tarafından gerçekleştirilen darbe sonucu devrilen Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda şehit oldu.
Mısır devlet televizyonunun haberine göre Mursi ,mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi.
Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.
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