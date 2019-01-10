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Mısır'ın eski cumhurbaşkanı yardımcısından "geçici adalet" çağrısı

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey:"İçinde dönüp durduğumuz fasit daireden çıkaracak geçici adalet sistemini uygulamalıyız"

10 Ocak 2019 Perşembe 17:24
Mısır'ın eski cumhurbaşkanı yardımcısından "geçici adalet" çağrısı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, aktivist Ahmed Duma hakkında dün verilen hapis kararından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "geçici adalet" yasasının uygulanması çağrısında bulundu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski başkanı Baradey, Mısırlı liberal muhalif Duma'nın hapis cezasına çarptırılmasının ardından sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, "insanın, adaletin içinin boşaldığı ve intikam aracı haline geldiğini görünce üzüldüğünü" belirtti.

Baradey, ülkesinin geçici adalet sistemine ihtiyacı olduğu ve bu sistemin benzer koşullardaki 40 ülkede uygulandığına işaret ederek, "İçinde dönüp durduğumuz fasit daireden çıkaracak geçici adalet sistemini uygulamalıyız." ifadesini kullandı.

Geçici adaletin, soruşturma, dürüstlük, hasarın giderilmesi, herkesi barındırabilen bir vatanın oluşturulması ve geçmişten geleceğe taşınmamızı sağlayan bir sistem olduğuna dikkati çeken Baradey, iktidardaki ve muhalefetteki tüm grupların çağrısına cevap verip veremeyecekleri sorusunu yöneltti.

Mısır anayasasında bulunan geçici adalet yasası aktif değil. New York merkezli Uluslararası Geçici Adalet Merkezi'nin açıklamasına göre, geçici adalet, çeşitli ülkelerin daha önceden devraldığı insan hakları aleyhinde işlenen ağır ihlaller konusunda uyguladığı bir dizi adli ve adli olmayan tedbirleri kapsıyor. Bu tedbirler, kovuşturma, gerçeklik komiteleri, hasar onarım programları ile kurumlar için çeşitli reformları içeriyor.

- Duma'ya 15 yıl hapis cezası verilmesi

Kahire Ceza Mahkemesi, dün kamuoyunda "Başbakanlık olayları" olarak bilinen davada yargılanan muhalif liberal aktivist Ahmed Duma hakkında 15 yıl hapis, 6 milyon cüneyh (330 bin dolar) para cezası vermişti.

Mısır'da Askeri Konsey'in Aralık 2011'de Kemal Genzuri'ye hükümeti kurma görevini vermesi üzerine kararı protesto etmek isteyen devrimci aktivistler ile gösterilere müdahale eden güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Bunun üzerine savcılık, 16 Aralık 2011'de Başbakanlık binası önünde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 269 kişi hakkında iddianame hazırlayarak dava açmıştı.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetime el koymasının ardından cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine getirilen Baradey, 14 Ağustos 2013'te Rabia ve Nahda meydanlarında yapılan kanlı müdahalelerin ardından "uzlaşı için siyasi çözüm yolları açık olduğu halde, güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere müdahale etmesini protesto etmek için" görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Mısırlıların, "darbe kendi çocuklarını yedi" ifadesiyle tabir ettiği şahıslardan Baradey, başlangıçta darbe sürecine en fazla destek veren isimler arasında yer alıyordu. Yaşanan olaylar nedeniyle Mısır dışında yaşamaya başlayan eski siyasetçi Baradey, yaklaşık 5,9 milyon takipçisinin olduğu sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden genellikle Mısır ve Arap dünyasına ilişkin meselelere değiniyor.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:24
  1. BARADEY
  2. Duma
  3. geçici adalet
  4. Mısır

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