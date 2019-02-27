Mısır'ın başkenti Kahire'de tren istasyonunda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetti Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin Ramses bölgesinde yer alan tren istasyonunda meydana gelen yangında 12 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Mısır yerel medyası tren istasyonundaki yakıt depolarından birinin patlaması sonucunda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını belirtti. Mısır Demir Yolları Kurumu olayla ilgili yaptığı açıklamada ölü ve yaralı konusunda her hangi bilgi vermedi. Sosyal medya hesaplarında iki trenin çarpıştığı ve vagonlardan birinden patlama sesi duyulduğu iddiaları paylaşmıştı.

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