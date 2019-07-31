Mısır'dan yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda vergi uygulaması

KAHİRE (AA) - Mısır’da yurt dışı ve yurt içi uçuşlar yapacak yerli-yabancı bütün yolcular için hizmet vergisi uygulaması ile ilgili karar resmi gazetede yayımlandı.

Sivil Havacılık Bakanı Yunus el-Masri tarafından alınan kararın resmi gazetede bugün yayınlandığı, 15 Kasım 2019 tarihinden itibaren de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Üç maddeden oluşan karara göre, Mısır havaalanlarını kullanarak ülke dışına uçan bütün yolculardan 25 dolar (yaklaşık 138,5 Türk lirası), yurt içi uçacak yolculardan ise 5 dolar (yaklaşık 27,7 Türk lirası) tahsil edilecek.

Karar uyarınca; uçakların iniş, park, hangar ve yer hizmeti gibi ücretleri de yüzde 15 artırıldı.

Mısır hava yolu şirketi Egypt Air için ülkenin tüm havaalanlarında yüzde 50 indirim yapılacağı da belirtildi.