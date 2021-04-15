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Gündem Ankara az önce duyurdu! Mısır'dan Türkiye'ye flaş çağrı
Gündem

Ankara az önce duyurdu! Mısır'dan Türkiye'ye flaş çağrı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısır'dan Türkiye'ye bir davette bulunulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 10:24:00 - 2021-04-15 10:42:59
Ankara az önce duyurdu! Mısır'dan Türkiye'ye flaş çağrı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek.' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NTV canlı yayınında soruları cevaplandırdı.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

(Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyareti)

- Yunanistan'la tüm sorunlarımızı konuşmaya hazırız.

- Ziyaret memnuniyet verici, samimi bir görüşme olacak

- Yunanistan'la diyaloğu devam ettirmemiz önemli.

(Mısır'la 8 yıl sonra başlayan temas)

- Şartlar olgunlaştı, görüşmeler sürebilir.

- Mayıs'ta Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek.

(Rusya-ABD arasında Ukrayna gerilimi)

- Türkiye diplomatik çözüm adımlarını destekler.

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