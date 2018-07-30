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Mısır'dan Siyonist İsrail'e şaşırtan uyarı!

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin meselesine kapsamlı ve adil bir çözüm bulunmaksızın mevcut durumun devam etmesinin tehlikelerine karşı bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:54
Mısır'dan Siyonist İsrail'e şaşırtan uyarı!

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov bir araya geldi.

Şukri, İsrail'in Gazze konusunda gerilimi tırmandırmayı sürdürmesinin tehlikelerine karşı uyardı.

İsrail'in son zamanlarda Gazze'deki sivillere yönelik saldırıları göz önüne alınarak, Mısır'ın Filistin'de ateşkesin tesis edilmesi konusundaki çabalarının masaya yatırıldığını belirten Şukri, Filistin konusunda iki devletli çözüm temeline dayalı barış görüşmeleri gerçekleşmeksizin ve kapsamlı ve adil bir çözüm bulunmaksızın şuan ki mevcut durumun devam etmesinin tehlikeli olduğunu vurguladı.

İsrail'in Filistin halkının tarihi ve hukuki haklarını tehdit eden uygulamalarına değinen Şukri, son olarak İsrail meclisinde onaylanan Yahudi ulus devlet yasasının, barış sürecinin geleceğine olumsuz yansımaları olduğunu kaydetti.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov da BM'nin Mısır'ın Filistin ulusal uzlaşı ve bölünmüşlüğün sonlandırılması süreci için sarf ettiği çabaları takdir ettiğini aktardı.

Mladenov, BM'nin ayrıca Mısır ile koordinasyonu arttırmaya önem verdiğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 09:54
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