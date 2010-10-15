Mısır’dan seçimöncesi SMS’leresıkı denetim!

İletişim Bakanlığı danışmanlarından Mahmut el Gveni, mesajlaşma servisi sunan şirketlerin lisans alması gerektiğini duyurdu. Gveni, düzenlemenin muhaliflerce iddia edildiği gibi politik eylemleri dizginlemek için değil, halkı izinsiz ve rahatsız edici mesajlardan korumak için yapıldığını öne sürdü. Bazılarının 60 milyonun elinde bulunan aletleri yanlış kullanabileceğini de iddia eden Gveni, ‘Hayatı zorlaştırmaya değil, daha organize hale getirmeye çalışıyoruz’ diye konuştu. Başvuran partilere mesajlaşma hizmetlerinden faydalanma izni verileceğinin de altını çizen Gveni, şu ana kadar iktidardaki Ulusal Demokratik Parti’nin bu izni aldığını belirtti. Bazı hükümet kaynakları ise yeni düzenlemenin son günlerde artan dinî çatışmaların önüne geçmek, aynı zamanda borsa konusundaki spekülasyonları engelleme amacı taşıdığını öne sürüyor. Muhalif gruplar ise yeni düzenlemenin mesajlaşma ile halkı harekete geçirme yeteneklerinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını öne sürüyor. İnternet ve mobil hizmetleri kullanarak yönetime karşı organize olan bazı gruplar bu şekilde kendilerinin kontrol altına alınmak istendiğini de vurguluyor.