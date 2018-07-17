Mısır'dan 'Refah Sınır Kapısı' kararı!

Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Mısır'ın salı günü itibarıyla ikinci bir emre kadar çift yönlü olarak Refah Sınır Kapısı'nı kapatacağı belirtildi.

İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah, Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından sık sık kapatılıyor.

İSRAİL DE KEREM ŞALOM KAPISI'NI KAPATTI

İsrail yönetimi de Mısır'la eş zamanlı olarak Gazze Şeridi'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) bugünden itibaren tamamen kapattı.

Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, yaptığı açıklamada, "İsrail makamları, sınır kapısının ikinci bir emre kadar tamamen kapatılacağı konusunda bizi bilgilendirdi" dedi.

Futuh, Gazze’nin güneyindeki sınır kapısından sadece ilaç girişine izin verileceğini kaydetti.

İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronot gazetesi, İsrail’in tıbbi malzemenin girişi hariç Kerm Ebu Salim’i salı gününden itibaren tüm ticari giriş ve çıkışlara kapatacağını aktardı.

Gazetenin haberinde, İsrail bu kararı Gazze’den roket ve yanıcı balonların atılmasını gerekçe gösterildiği ifade edildi.

GAZZE'NİN DÜNYA İLE BAĞLANTISI KESİLDİ

Mısır ve İsrail yönetimlerinin aynı güne gelecek şekilde sınır kapılarını kapatması, Gazze'nin dünya ile bağının tamamen kopması anlamına geliyor.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri de Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3'ünü 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı.

İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

İsrail, kapıdan her ürünün geçişine izin vermiyor, çeşit ve miktar konusunda sınırlamalar getiriyor.

Özellikle Gazze'deki imar faaliyetlerine engel olarak inşaat malzemelerinin girişi engelleniyor. Girişine izin verilen ürünler ise miktardaki kısıtlamalar nedeniyle ihtiyacı karşılayamıyor.

HAMAS'TAN İSRAİL'E SERT TEPKİ

Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas, İsrail yönetiminin, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatmasını "insanlık karşıtı bir suç" olarak nitelendirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'nı kapatması ve Gazze'yi en temel insani ihtiyaçlarından mahrum etmesi Filistin halkına yönelik işlenen yeni bir insanlık karşıtı suçtur." ifadesine yer verildi.

Uluslararası camianın işlenen ihlallere sessiz kalması ve bu konuda caydırıcı kararlar alınmaması nedeniyle İsrail'in böyle bir adım atmaya cesaret ettiği vurgulanan açıklamada, bu uygulamaların Gazze'nin maruz kaldığı sıkıntının boyutunu ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, sınır kapısını kapatma kararının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunan Hamas, İsrail'in direnişin sürdürülmesi konusundaki ulusal tutumu değiştiremeyeceğine dikkati çekti.

GAZZELİ BALIKÇILAR SADECE 3 MİL AÇILABİLECEK

Akdeniz'e sınırı bulunan Gazze, bu imkanını dilediği gibi kullanamıyor. Zira İsrail yönetimi, Gazzeli balıkçıların Akdeniz'e açılıp avlanma mesafesini 3 mile kadar düşürdü.

Gazze Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, İsrail yönetiminin, Gazze Şeridi açıklarındaki avlanma mesafesini 9 milden 3 mile indirme kararının kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.

Nizar Ayyaş, uygulamanın bugün itibarıyla başlayacağının kendilerine iletildiğini aktardı.