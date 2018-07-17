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Mısır'dan "Refah Sınır Kapısı kapatılmadı" duyurusu

Mısır, katil İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasına ilişkin basında çıkan haberleri yalanladı.

17 Temmuz 2018 Salı 21:33
Mısır'dan "Refah Sınır Kapısı kapatılmadı" duyurusu

Mısır'ın devlet gazetelerinden "El-Ahram"ın haberine göre, Mısırlı  yetkililer, iletişim ağında bir "teknik arıza" olduğunu ve onarım çalışmalarının  sürdüğünü, ancak bu durum nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının söz  konusu olmadığını belirtti.

Refah'tan çift taraflı geçişlerin ve Gazze'ye insani yardımların  girişinin devam ettiği aktarıldı.

Filistin yönetimine bağlı Refah Sınır Kapısı Basın Bürosu'ndan dün  yapılan açıklamada, "Mısır yönetiminin salı günü itibarıyla Refah'tan geçişlerin  durdurulacağını kendilerine bildirdiği" kaydedilmişti.

Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı geçen 18 Mayıs'ta ramazan ayı  için "çift yönlü" geçişler için açmıştı.

Mısır, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrasında kapattığı Refah  Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 21:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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