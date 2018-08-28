Mısır'dan Kıbrıs'ta tehlikeli girişim! Türkiye'yi yok sayıyor

Güney Kıbrıs’ın, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye darbe yaparak yönetimi ele geçiren, Sisi rejimi yönetimi altındaki Mısır ile ilişkileri artarak gelişiyor. Mısır’ın petrol işlerinden sorumlu yetkilisi Med Yousef’in Al Ahram gazetesine verdiği demece göre, Güney Kıbrıs ile Akdeniz’de yapılan petrol anlaşmalarını hayata geçirme için “korkulacak hiçbir şey yok.”

KKTC VE TÜRKİYE YOK!

Yousef’e göre Mısır, bu anlaşma sayesinde Avrupa’ya petrol satmaya başlayarak büyük paralar kazanacak. Enerji alanında Güney Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Filistin’i de içine alan çemberin merkezi haline gelecek. Önümüzdeki dönemde yapılacak doğalgaz arama çalışmaları ve doğalgazın ihraç edilmeye başlanmasıyla bu gücünü perçinleyecek!

KKTC ENERJİ BÖLGESİNİ KIBRISLI RUMLAR'IN OLARAK GÖRÜYOR

Yousef’in demeçlerinde “korkulacak bir şey yok” diyerek vurguladığı nokta ise, söz konusu tüm anlaşmaların Türkiye ve KKTC görmezden gelinerek hazırlanmış olması. Nitekim Yousef, aslında “Kıbrıs” ifadesiyle tüm adayı temsil eden tek bir devletin varlığından yola çıkarak bu açıklamayı yapıyor. Dolayısıyla bu anlayışa göre KKTC enerji bölgesi de Kıbrıslı Rumlar’ın olarak gözüküyor. İsrail-Sisi rejimi altındaki Mısır ve Güney Kıbrıs üçlüsü, Akdeniz’de enerji ve savunma alanında üst düzey işbirliği yapıyorlar. Türkiye ile KKTC yok sayılarak atılacak adımların bölgede yeni krizler doğuracağı gerçeği de bu üçlü tarafından ısrarla görmezden geliniyor.