THY- Euroleague
0553 313 94 23

Mısır'dan "Katar ablukasında şartlarımız geçerli" açıklaması

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Katar'a yönelik ablukayı bitirmek için Doha yönetimine şart koşulan maddelere bağlılıklarını yineledi

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:07
Mısır'dan "Katar ablukasında şartlarımız geçerli" açıklaması

KUVEYT (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Katar'a yönelik ablukayı sonlandırmak için yerine getirilmesini istedikleri şartların geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Kuveyt-Mısır ortak komitesi toplantılarına katılan Şükri, Kuveyt'ten ayrılmadan önce düzenlediği basın toplantısında Körfez krizine ilişkin soru üzerine, ülkesinin, ablukayı bitirmek için Katar'a şart koşulan maddelere bağlı olduğunu ifade etti.

Katar'ın, ülkelerin iç işlerine karışmaktan, radikal örgütlerden ve onların propagandasını yapmaktan vazgeçmesi halinde konunun yeniden ele alınabileceğini belirten Şükri, şunları kaydetti:

"(Katar) Bu politikalarını değiştirmediği sürece, tutumumuz da değişmeyecektir. Katar'ın politikaları, dört ülkeye ciddi şekilde zarar verdi. Bunlar belgelenmiş ve tolere edilemeyecek zararlardır."

Dışişleri Bakanı Şükri'nin başkanlığındaki Mısır heyetinin katıldığı Kuveyt-Mısır ortak komitesi toplantıları eğitim, güvenlik, kültürel ve iş gücü alanlarında bazı anlaşmalar imzalanmasının ardından bugün sona erdi.

Şükri, Kuveyt ziyareti kapsamında Emir Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de bir araya geldi. Mısırlı Bakan, Kuveyt Emiri'ne Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin mesajını iletti.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Gelişen süreçte bu ülkeler Katar'a karşı ekonomik ve siyasi abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "İran ile ilişkilerin kesilmesi, Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.





Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:07
  1. Katar
  2. Kuveyt

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Kozan İlçe Başkanı tefecilikten gözaltına alındı
    1. CHP Kozan İlçe Başkanı tefecilikten..
    2. Suriyeli genci gasp ederek bıçaklayan..
    3. Netanyahu’dan Lübnan sınırında..
    4. Kosova'da yeni gelişme! Asker gönderiyor
    5. Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan parti..
    6. Ortaokul öğrencisi çocuğun cesedi iple..
    7. İngiliz parlamentosu Brexit'te son..
    8. Kıbrıs'ta aşırı yağışlar sele neden oldu
    9. Fransa Cumhurbaşkanı Macron protesto..
    10. 'Barış görüşmeleri' oyununa..
    11. Sahte paraları kaputa saklamışlar!
    12. Karaman'da 5. kattan düşen kişi..
    13. Çipras'tan Avro Grubu toplantısı yorumu
    14. Suriye'de kaybolan Amerikalı..
    15. "Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayeti..
    16. Mısır'dan "Katar ablukasında..
    17. Meksika'da çete çatışması: 6 ölü
    18. İsmail Kartal'dan taraftara mesaj
    19. GÜNDEM ÖZETİ /5 Aralık 2018
    20. Sarı Yelekliler'den Fransa hükümetinin..
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam
    Dev banka dolar tahminini düşürdü! İşte beklenen rakam

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor