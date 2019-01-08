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Mısır'dan Esed rejimine "Arap Birliği'ne dönüş hazırlıkları yap" çağrısı

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 8 yıl önce üyeliği askıya alınan Suriye rejiminden Arap Birliği'ne dönüş için hazırlık yapmasını istedi

08 Ocak 2019 Salı 18:12
Mısır'dan Esed rejimine "Arap Birliği'ne dönüş hazırlıkları yap" çağrısı

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suriye rejimine Arap Birliği'ne dönüş için gerekli hazırlıkları yapması çağrısında bulundu.

Şukri, Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile başkent Kahire'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Arap Birliği'nde Suriye'nin üyeliğinin yeniden aktif hale getirilmesinin, Arap Birliği Konseyi'nin kararı ve mart ayında yapılacak zirve sonuçlarına bağlı olduğunu ifade etti.

Beşşar Esed rejimine ülkenin güvenliği, istikrarı ve egemenliğinin korunması konusunda gereken adımları atması ve Birliğe dönüş hazırlıkları yapması çağrısında bulunan Şukri, "Aksi halde üyeliğinin aktifleştirilmesi konusunda değişen bir şey olmayacaktır." dedi.

Askeri çözüm yollarının Suriye halkının yükünü ağırlaştırmanın dışında hiçbir sonuç vermediğine dikkati çeken Şukri, Suriye'de işlerin olumlu yöne evrilmesini temenni ettiklerini söyledi.

30. Arap Birliği Zirvesi, mart ayında Tunus'ta gerçekleştirilecek.

Mısır'ın yanı sıra Tunus Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Lezher el-Karavi eş-Şabi de 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Arap Birliği'nin, Suriye'nin askıya aldığı üyeliğini tekrar aktif hale getirmesi halinde "sevinç duyacaklarını" bildirmişti.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:12
  1. Arap Birliği
  2. Dönüş
  3. Esed
  4. hazırlık
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