Mısır'dan, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama

KAHİRE (AA) - Mısır Fetva Kurumuna bağlı İslamofobi Gözlemevi, Danimarka Parlamentosundaki aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Kur’an-ı Kerim'i yakmasını kınadı.

İslamofobi Gözlemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Paludan'ın Kur'an- Kerim'i yakması kınanarak "Bu tür davranışlar ve düşmanca hareketler, İslam'a ve Müslümanlara yönelik radikalizm ile aşırıcılığı şiddetlendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Danimarkalı Müslümanların toplumun ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği inkar edilemez ve diğer vatandaşlar gibi tüm yurttaşlık hakkından yararlanabilmelidirler. " ifadelerine yer verildi.

Yeni Zelanda’da geçen cuma iki camiye gerçekleştirilen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını protesto etmek amacıyla, Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazı aşırı sağcıların tahriklerine sahne olmuştu.

Gerekli yasal izinlerin alındığı Danimarka Parlamentosu önünde yapılan cuma namazı organizasyonuna yönelik karşıt gösteri düzenleyen bir grup aşırı sağcı, İsrail bayrağı taşırken havalı kornalarla gürültü yaparak namazın kılınmasını engellemek istemişti.



Göçmen ve İslam karşıtı Sıkı Yön hareketinin lideri Paludan ise Kur’an-ı Kerim yakarak namaz kılanları kışkırtmaya çalışmıştı.











