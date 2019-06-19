0553 313 94 23

Mısır'dan BM'ye "Mursi'nin ölümünü siyasallaştırma" suçlaması

Mısır Dışişleri Bakanlığı:"BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville'nin Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz. Bu açıklamalar, doğal bir ölümü kasıtlı olarak siyasallaştırma girişimidir"

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
Mısır'dan BM'ye "Mursi'nin ölümünü siyasallaştırma" suçlaması

KAHİRE (AA) - Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden (OHCHR) yapılan "Muhammed Mursi'nin ani ölümü araştırılsın" açıklamasını "Mursi'nin ölümünün siyasallaştırıldığını" ileri sürerek kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamasında, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville'nin Muhammed Mursi'nin ölümüne ilişkin açıklamalarını en sert şekilde kınıyoruz. Bu açıklamalar, doğal bir ölümü kasıtlı olarak siyasallaştırma girişimidir." denildi.

Mursi için "eski Cumhurbaşkanı" sıfatına yer verilmeyen açıklamada, "objektiflikten uzak ve şeffaflığa aykırı olduğu, çeşitli ihlaller ve sapmalar barındırdığı" ileri sürülen OHCHR Sözcüsü'nün ifadelerinin ülkede en üst düzeyde görüşüleceği kaydedildi.

- BM'den Mursi'nin vefatına ilişkin acil soruşturma çağrısı

OHCHR Sözcüsü Colville, dün yaptığı açıklamada, Mursi'nin ani ölümünün sebebinin ortaya çıkarılması için bağımsız bir kuruluş tarafından hızlı, tarafsız, eksiksiz ve şeffaf bir soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

Mursi'nin hapishanede kaldığı 6 yıl boyunca, sağlık hizmetlerinden yararlanma, avukatı ve ailesiyle görüşme gibi konularda daha önce de çeşitli endişelerin dile getirildiğini hatırlatan Colville, "O (Mursi) ayrıca, uzun süreli yalnız hücre hapsinde tutulmuşa benziyor. Dolayısıyla soruşturma, gözaltı koşullarının ölümü üzerinde etkisi olup olmadığının incelenmesi için yetkililerin Mursi'ye yaptığı muamelenin tüm yönlerini de kapsamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 17 Haziran'da yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında hayatını kaybetti.

Mısır devlet televizyonu 67 yaşındaki Mursi'nin mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mursi'nin naaşı, ölümünden bir gün sonra yerel saatle 05.00'te yalnızca ailesi ve avukatının katılımıyla başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet'un Nasr semtinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin defnedildiği kabristanlıkta toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
  1. BM
  2. Mısır
  3. Muhammed Mursi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var"
    1. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan..
    2. Kahramanmaraş Piazza "En Uzun Günde"..
    3. Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve..
    4. Büro Sen Kars Şube Başkanı..
    5. BM Kaşıkçı Raporu: "ABD, Kaşıkçı..
    6. Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore..
    7. Kars’ta festival heyecanı başlıyor
    8. Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun..
    9. 28 Şubat mağdurları için özgürlük ne..
    10. Selçuklu Belediyesinden afetlere karşı..
    11. 24 yaşındaki genç reklamcı, evinde ölü..
    12. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan,..
    13. Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve..
    14. Asıl marifet, Milletin gönlünde kalıcı..
    15. Çankaya Belediyesinden kadınlara satış..
    16. BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı..
    17. Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak..
    18. Donald Trump, 2020 için başkanlık..
    19. 20 yıl sonra insanlara bunları..
    20. Başkent’in çehresi değişiyor
    21. 17. uluslararası geometri sempozyumu..
    22. Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
    23. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "17..
    24. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    25. Mısır'dan BM'ye "Mursi'nin ölümünü..
    26. Gazişehir Gaziantep de transferde..
    27. Şehit Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze..
    28. Kastamonu Bursa’ya taşınıyor
    29. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    30. İzmir’de 3 kilometrelik pastayla rekor..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum