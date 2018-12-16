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Mısır'dan Batı Şeria'da gerginliği bitirme çabası

Mısır, İsrail'in Batı Şeria başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerginliği tırmandırmasını durdurmak için bir takım temaslar yürütüğünü açıkladı

16 Aralık 2018 Pazar 18:07
Mısır'dan Batı Şeria'da gerginliği bitirme çabası

KAHİRE (AA) - Mısır, İsrail'in Batı Şeria başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerginliği tırmandırmasını durdurmak için bir takım temaslar yürütüğünü açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da çeşitli bölgelere düzenlediği baskınlar nedeniyle endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Mısır'ın gerginliği tırmandırmayı durdurmak için temasları yoğunlaştırdığı ve gerginliği ortadan kaldırmak için acilen harekete geçtiği aktarıldı.

-Abbas'a destek

Bu tırmandırmanın Batı Şeria başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında güvenlik durumuna yansımaları olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, durumun daha da kötüye gitmesinden başka işe yaramayacak uygulamaların engellenmesi ve tırmandırmanın durdurulması çağrısında bulunuldu.

Mısır'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ve Filistin yönetimini desteklediği vurgulanan açıklamada, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devlet kurulması dahil Filistin halkının meşru haklarının destekçisi oldukları kaydedildi.

- Batı Şeria'da gerginlik tırmanıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da son günlerde gerginlik giderek artıyor. Gerginliğin artmasına bir dizi olaylar zinciri sebep oldu. İlk olarak geçen hafta pazar günü Batı Şeria'daki yasa dışı Ofra isimli Yahudi yerleşim birimi yakınında bir durakta bekleyen İsraillilerin üzerine ateş açılması sonucu biri ağır 6 İsrailli yaralanmıştı.

Bu saldırının ardından İsrail güçleri Batı Şeria'nın başta Ramallah kenti olmak üzere farklı bölgelere yaptıkları baskınları artırdı. Ramallah'taki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın genel merkezi de İsrail'in baskınına uğramıştı.

Batı Şeria'da yükselen gerilime katkıda bulunan Yahudi yerleşimciler, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın öldürülmesi çağrısı yapmıştı.

Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Aralık'ta düzenlenen saldırının sorumlusu olduğu iddia edilen Salih Ömer Salih el-Bergusi (29) adlı Filistinli, 12 Aralık çarşamba günü akşam saatlerinde Ramallah kenti yakınlarındaki Serda beldesinde bir eve düzenlenen baskında öldürülmüştü.

Yine çarşamba günü akşam saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Asker isimli mülteci kampında çıkan çatışmada 7 Ekim'de Burkan sanayi bölgesinde 2 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının sorumlusu Eşref Nualve'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

13 Aralık'ta ise sabah erken saatlerde Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bir Filistinli, 2 İsrail polisini bıçakla yaralamasının ardından İsrail güçleri tarafından vurularak şehit edilmişti.

Perşembe günü yine Ofra yasa dışı Yahudi yerleşim birimi yakınında Filistinli olduğu iddia edilen bir kişi durakta bekleyenlerin üzerine ateş açmış, saldırıda 2 İsrail askeri ölürken, biri asker 2 İsrailli ağır yaralanmıştı. Bu saldırının ardından Ramallah kentinin giriş ve çıkışlarını kapatan İsrail güçleri, birçok eve de baskın düzenlemişti.

İsrail güçleri, girişlerini kapattıkları Ramallah kentinin el-Bire bölgesinde aynı akşam araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 60 yaşındaki bir Filistinliyi vurarak şehit etmişti.

Bölgedeki gerginliği giderek artırması beklenen adım ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve bölgedeki asker sayısının artırılması yönünde bir dizi talimat vermişti.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 18:07
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. Kahire
  4. Mısır

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