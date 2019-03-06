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Mısır'daki tren kazasıyla ilgili beş kişi gözaltına alındı

Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen tren kazasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

06 Mart 2019 Çarşamba 00:07
Mısır'daki tren kazasıyla ilgili beş kişi gözaltına alındı

Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen tren kazasıyla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı.

Mısır Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, aralarında istasyondaki trenlerin işletme müdürü ve iki işletme personelinin de bulunduğu 5 şüphelinin sorgulanmak üzere 4 gün gözaltına alınmasına karar verildiği belirtildi.

Başsavcılık, daha önce soruşturma kapsamında 2 makinist ile yardımcılarının da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermişti.

Kahire'nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda 27 Şubat'ta meydana gelen kaza ve sonrasında çıkan yangında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 43 kişi yaralanmıştı.

Mısır Başsavcılığı olayın ardından, tren kazasının, makinistlerin kavga etmesi sonucu meydana geldiğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 00:07
  1. 5 kişiye gözaltı kararı
  2. Mısır
  3. tren kazası

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