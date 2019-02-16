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Mısır'daki silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

16 Şubat 2019 Cumartesi 22:47
Mısır'daki silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

KAHİRE (AA) - Mısır'ın Kuzey Sina ilindeki bir güvenlik noktasına düzenlenen silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Örgüte bağlı Amaq ajansından haberi aktaran Twitter hesaplarında, "Mısır ordusuna ait bir noktaya saldırı düzenlendiği ve 20 askerin öldüğü" iddia edildi.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, daha önce Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, bir grup teröristin Kuzey Sina'da bir güvenlik noktasına silahlı saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini ve saldırganlardan 7'sinin öldürüldüğünü ifade eden Rifai, "Çıkan çatışmada biri subay 15 asker öldü ve yaralandı." ifadesini kullanmıştı.

Mısır ordusu ve emniyet teşkilatı, Eylül 2013'ten bu yana Sina'daki pek çok ilde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle "terörist ve tekfirci" olarak nitelediği unsurlara yönelik operasyonlar düzenliyor.

Sina'da Kasım 2014'te terör örgütü DEAŞ'a biat ettiğini duyuran ve adını "Sina Vilayeti" olarak değiştiren Ensar Beyt el-Makdis örgütü gibi bir takım silahlı grupların etkin olduğu belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 22:47
  1. deaş
  2. Kuzey Sina
  3. Mısır
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