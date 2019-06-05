Mısır’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi Mısır’ın Sina Yarımadası’nda güvenlik noktasına düzenlenen 10 Mısır askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda güvenlik noktasına düzenlenen 10 Mısır askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Mısır İçişleri Bakanlığı, Sina Yarımadası’nın El Ariş kentinde güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirildiğini ve 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, askerler ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 45 militanın öldürüldüğü kaydedildi. Terör örgütü DEAŞ’ın saldırıyı üstlendiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.