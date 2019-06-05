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Mısır’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda güvenlik noktasına düzenlenen 10 Mısır askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
Mısır’daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

Mısır’ın Sina Yarımadası’nda güvenlik noktasına düzenlenen 10 Mısır askerinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.


Mısır İçişleri Bakanlığı, Sina Yarımadası’nın El Ariş kentinde güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirildiğini ve 10 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, askerler ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 45 militanın öldürüldüğü kaydedildi. Terör örgütü DEAŞ’ın saldırıyı üstlendiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
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