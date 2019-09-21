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Mısır'daki olaylar dünya basınında! Küstah Suudi, Türkiye ve Katar'ı suçladı

Mısır'daki protestolar yerel basında kendisine yer bulamazken dünya basını protestoları, "Küçük ve nadir" olarak nitelendirdi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 18:14
Mısır'daki olaylar dünya basınında! Küstah Suudi, Türkiye ve Katar'ı suçladı

Mısır'daki protestolar Mısır basınında yer bulamazken Arap ve Batı medyası konuya geniş yer verdi. Dün gece yaşanan protestoların bugün de devam edeceği öngörülüyor. Gösterilerin organizatörü olan iş adamı Muhammed Ali dün geceki protestolar ile ilgili, "Bu daha bir başlangıçtı" dedi.

Senaryo tekrar oynanıyor

El-Cezire'nin önde gelen gazetecilerinden biri olan Ahmed Mansour, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, "25 Ocak senaryosu tekrar oynanıyor. Ordu meydanlardan çekilip polis ile halkı karşı karşıya bırakıyor. Bu onurlu polisler için büyük bir fırsat, halkın yanında durabilirler” dedi.

Gösteriler devam ederse dönmeyecek

Mansour, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda dikkat çekici bir iddiada da bulundu: “Sisi, BM toplantısına katılmak için değil, halkın sokağa çıktığını gördükten sonra olayları dışardan takip etmek için gitti. Eğer gösteriler devam ederse ülkeye geri dönmeyecek."

Sisi bitti, işte yeni Mısır

Eski Cumhurbaşkanlığı Bilim Danışmanlık Kurumu Başkanı Essam Heggy, sosyal medya hesabında, "Mısır halkı dünyaya korkak bir millet olmadığını ispat etti . Barışçıl şekilde meydana inin, değişimi istediğinizi gösterin, intikam gütmeyin, saldırmayın. Sisi bitti, işte yeni Mısır!” dedi.

Türkiye ve Katar'ı suçladılar

Suudi Arabistan’dan gazeteci Alasmari ise sosyal medya hesabında yaşanılanlar ile ilgili Türkiye ve Katar’ı suçladı. Alasmari; “ Sisi bir şey ifade etmiyor, dertleri Mısır ordusuyla. Tüm bu öfkenin sebebi Türkiye ve Katar. Çünkü Sisi gidince ordu çökecek. Tek amaçları bu.” dedi.

Mısır medyasında konu hakkında hiçbir açıklama bulunmazken Batı medyasında olaylar şu şekilde anlatıldı:

Reuters: Mısırlı muhalifin çağrısından sonra küçük ve nadir gruplar protesto etti

Yüzlerce protestocu başkent Kahire ve çeşitli Mısır şehirlerinde Cuma günü Cumhurbaşkanı Sisi aleyhinde gösteriler düzenlediler.

2013’te eski İslamcı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin iktidarını Sisi’nin ele geçirmesinden sonra Mısır’da protestolar nadir hale geldi.

Güvenlik güçleri küçük ve dağınık kalabalığın dağılması için harekete geçti, göz yaşartıcı gaz kullandı. Ancak genç Mısırlılar “Sisi gitmeli” sloganlarıyla başkentin sokaklarında kalmaya devam etti.

İnternette yayınlanan videolara göre İskenderiye'de, Süveyş’de küçük protestolar da gerçekleşti.

2011 yılında Hüsnü Mübarek’i deviren kitlesel protestoların gerçekleştiği Tahrir meydanının sıkı güvenlik önlemleri vardı.

Yetkililere ulaşılamadı

Yetkililere yorum yapma için ulaşılamadı. Devlet televizyonları olaylara dair hiçbir yayın yapmadı.

Hükümet taraftarı bir TV, küçük bir protestocu grubun Kahire merkezinde toplandıklarını, Tahrir Meydanı çevresinin sakin olduğunu duyurdu.

Guardian: Orantısız güç ile karşı karşıyalar

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalelerine rağmen protestocular sokakta kalmaya devam etti.

Yüzlerce Mısırlı, devletin yolsuzluklarına karşı sosyal medyadan yapılan bir videoya yanıt vererek, Kahire ve diğer şehirlerde Cumhurbaşkanı Sisi’yi protesto etmek için sokağa çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolar, Kahire şehir merkezinin yanı sıra İskenderiye ve Süveyş liman kentlerinde de protestoların olduğunu gösterdi. Protestolar ayrıca Damietta, Damanhour ve Mahalla kentlerinde de meydana geldi. Göstericiler Sisi rejimi aleyhinde slogan attılar ve Sisi’nin afişlerini yırttılar.

Sokaklara çıkanlar, Mısır makamları tarafından orantısız güç ile karşılaşmanın yanında tutuklanma tehdidiyle de karşı karşıyalar.

Middle East Eye: Ölüm yok ancak çok şiddetli

Mısır'da gerçekleşen protestolarda Sisi güçleri bir çocuğun gözlerinin önünde babasını tutukladı.

Mısır Ekonomik ve Sosyal Haklar Merkezi Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Cuma gecesi 60'tan fazla protestocunun tutuklandığını ve bu rakamların hızla arttığını söyledi. Merkezin Facebook hesabında tutuklananların isimleri listelendi.

Bu arada yerel bir medya kuruluşu olan Mada Masr, gazetecilerin Kahire ve İskenderiye'deki Sisi karşıtı protestolarda düzinelerce kişinin tutuklanma anlarında tanık olduğunu açıkladı.

Kahire'deki MEE muhabirine göre protestocular ciddi bir şiddet dalgasıyla karşı karşıyalar.

Gazeteciler üzerindeki baskı sebebiyle ismini açıklamayan muhabir, "Ölüm yok, ancak 20-25 kişi tutuklandı. Bazıları daha sonra serbest bırakıldı. Şehir merkezi polislerle dolu, aralarında sivil polisler de var" dedi.

 

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 18:14
  1. Ordu
  2. Muhammed Mursi
  3. Mısır
  4. Tahrir meydanı
  5. Kahire

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