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Mısır'daki idamlara tepki

Başkentte bazı sivil toplum kuruluşları ile Türkiye'de yaşayan bir grup Mısırlı, Sisi rejimince 9 gencin idam edilmesini protesto etti

04 Mart 2019 Pazartesi 17:43
Mısır'daki idamlara tepki

ANKARA (AA) - Başkentte bazı sivil toplum kuruluşları ile Türkiye'de yaşayan bir grup Mısırlı, Sisi rejimince 9 gencin idam edilmesini protesto etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği binası önünde toplanan bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ile Türkiye'de yaşayan bir grup Mısırlı, Sisi rejimi aleyhinde sloganlar attı ve idamların durdurulması talebinde bulundu.

Hanefi Sinan, İnanç Özgürlüğü Platformu adına burada yaptığı açıklamada, "BM'nin mazlumları korumakla görevli bir teşkilat olduğunu ancak özelde mazlumların, genelde tüm Müslümanların üzerinde, adeta zalimin örtü görevini gördüğünü" belirtti.

BM'nin, Mısır'da olduğu gibi Afganistan, Suriye, Irak ve Lübnan'da da kör ve sağır olduğunu ifade eden Sinan, BM'nin "zulmün ortakçısı" ve "paydaşı" olduğunu ileri sürdü.

Mısırlı Abdelrahman Mohamed de ülkesinde Sisi rejiminin masum insanları idam ettiğini, dünyanın bu zulmü görerek ve bilerek sessiz kaldığını kaydetti.

Mısır'da 9 kişinin idam edildiğini hatırlatan Mohamed, "Sisi'nin, 50 kişiyi idam etmeye niyeti var. Yakın zamanda, belki bugün belki yarın hükümleri verilecek. Bizler, masum arkadaş ve kardeşlerimiz için bütün dünyayı elinden ne gelirse yapmaya davet ediyoruz." dedi.

Mohamed, Müslümanların bu konuda sessiz kalmamaları gerektiğini vurgulayarak, "Müslümanlar bir şey yapmazsa kim yapacak? Biz tüm dünyadan bir şey yapmalarını bekliyoruz. İdam edilecek insanların cezaları durdurulsun ve hapisten çıksınlar." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:43
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