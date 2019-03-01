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Mısır'daki idamlara tepki

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, Mısır'da idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kıldı

01 Mart 2019 Cuma 15:39
Mısır'daki idamlara tepki

İZMİR (AA) - İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Mısır'da idam edilen 9 genç için Yalı Cami önünde gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı.

Platform adına basın açıklamasını okuyan İnsan ve Medeniyet Hareketi İzmir Başkanı Uğur Bayrak, darbeci general Sisi'nin, Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı darbenin ardından başlayan zulüm dolu sürecin devam ettiğini ifade etti.

Gençlerin idam edilmesinin Mısır'ın tarihine kara bir leke olarak eklendiğini belirten Bayrak, darbecilerin Uluslararası Af Örgütü'nün "idam kararları durdurulsun" çağrısına kulaklarını ve vicdanlarını kapatarak insanlık suçu işlediğini söyledi.

Darbecilerin, ülkelerinin şerefini ve bağımsızlığını para karşılığında ABD'ye sattığını dile getiren Bayrak, şunları kaydetti:

"Mısırlı Müslüman kardeşlerimizin canlarını ve ümmetin onurunu para karşılığı satılığa çıkaran sefil darbecileri şiddetle kınıyoruz. Müslümanlar ancak kardeştir emrini baş tacı edip, bizi içten çürütüp zayıflatan her türlü fitneye karşı diri olmalı, gençlerimizin canına kastedenlerin arkasındaki emperyalist zihniyeti çözmeliyiz.

Birbirimizin kusurlarını büyütüp çatışma vesilesi yapmaktan bir an önce uzaklaşıp ümmetin bağrına çöreklenmiş, siyonizmle ve coğrafyamızın zenginliklerini sömüren emperyalistlerle hesaplaşmalıyız. Hesaplaşmalıyız ki gözümüzün nuru, yüreklerimizin aydınlığı evlatlarımızı, işkence altında darağaçlarında kaybetmeyelim."


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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:39
  1. Basın açıklaması
  2. idam
  3. Mısır
  4. Mısır'daki 9 idama tepki

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