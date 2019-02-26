0553 313 94 23

Mısır'daki idamlara tepki

Amasya'da Memur-Sen üyeleri, Mısır'daki idamlara tepki göstererek protesto etti

26 Şubat 2019 Salı 19:27
Mısır'daki idamlara tepki

AMASYA (AA) - Amasya'da, Memur-Sen tarafından Mısır'daki idamlara tepki gösterildi.

Memur-Sen Amasya İl Temsilciliği öncülüğünde Yavuz Selim Meydanı'nda bir araya gelen grup, sloganlar atarak idamları kınadı.

Sendikanın İl Temsilcisi Recep Eliaçık, burada yaptığı açıklamada, İslam dünyasının her yerinde kan, savaş, katliam ve idam olaylarının yaşandığını söyledi.

Mısır'daki hapishanelerde ağır işkenceler altında idam edilmeyi bekleyen 600 kişi olduğunu belirten Eliaçık, şunları kaydetti:

"Sisi cuntası, arkasına aldığı emperyalist ülkelerin doğrudan, insanlığın sessizliğinin dolaylı desteği ile her gün yeni idamlar gerçekleştiriyor, yeni barbarlıklara imza atıyor. BM'nin idamları durdurma çağrıları boşlukta yankılanıp sönüyor. İdam edilenlerin ahları arşıalaya ulaşırken, ailelerinin gözyaşları insanlığımızı boğuyor. Sisi'nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun, aksine terörle mücadele yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Bangladeş hükümeti Müslüman alimleri ve önderleri idam ediyor, dünya sessiz. Çin'de Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz idam ediliyor, 1 milyon Doğu Türkistanlı kamplarda işkence görüyor, dünya sessiz."

Grup, Mısır'da idam edilen darbe karşıtı 9 kişi için dua okunmasının ardından dağıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 19:27
  1. Amasya
  2. Mısırdaki idamlar
  3. protesto

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Reyhanlı’daki terör saldırısı davası ertelendi
    1. Reyhanlı’daki terör saldırısı davası..
    2. Sudan'da OHAL savcılıkları kurulacak
    3. "Onurumuz, gururumuz için oynadık"
    4. Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz..
    5. Samsun’da gasp iddiasına adli kontrol
    6. Adıyaman'da iş kazası: 1 ölü
    7. Mersin’de kanlı soygun: 2 ölü
    8. GÜNCELLEME - İş yeri sahibinden..
    9. "Hocalı'da planlı, programlı, kamera..
    10. Uluslararası Af Örgütü'nden Fas'a "Rif..
    11. Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
    12. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü..
    13. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    14. Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 2..
    15. Şenol Güneş: "İstifa iddiaları tamamen..
    16. TRT'deki FETÖ yapılanması davasında..
    17. Sedanur’un davası Yozgat’ta görülecek
    18. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı..
    19. Macron'dan sarı yeleklilere suçlama
    20. Hocalı katliamının 27. yılı
    21. İmamoğlu, Birinci ailesinin tek göz..
    22. Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? 27..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzincan’da..
    24. Mısır'daki idamlara tepki
    25. "İhanet şebekelerine asla fırsat..
    26. Mısır'daki idamlara tepki
    27. Mısır'daki idamlara tepki
    28. Pakistan Dışişleri Bakanı ABD'li..
    29. İl Emniyet Müdürü'nden bekçilere flaş..
    30. CHP Grup Başkanvekili Altay, Bartın'da
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!
    Hindistan savaş uçakları Pakistan'ı bombaladı!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!