Mısır'daki idamlara tepki

İSTANBUL (AA) - Özgür-Der üyesi bir grup, Mısır'da yaşananları ve idamları protesto etti.

Fatih Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen gruptakiler, "Zulme boyun eğmeyin, haktan taviz vermeyin. Öncülere bin selam" ve "Mısır'daki idamları durdurun" yazılı pankartlar açarak, "Katil Sisi hesap verecek" ve "Diktatörler yenilecek, İslami direniş kazanacak" şeklinde slogan attı.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, sık sık tekbir getiren grup adına yaptığı açıklamada, Mısır'da son beş yılda olup bitenlerin bilindiğini, bütün dünyanın da bu zulme şahit olduğunu söyledi.

Darbeye darbe, katliama katliam diyemeyenlerin utanç içinde bu katliamları seyrettiklerini belirten Kaya, şöyle konuştu:

"Sisi zaliminin işlediği bütün cinayetlere, bütün zulümlere, İslam dünyasındaki despotlar da emperyalistler de ortaktır. Sadece Mısır'da değil, her yerde aynı tabloyu görüyoruz. Suriye'de de Bangladeş'de de Irak'ta da Mısır'da da ve coğrafyamızın her yerinde İslami harekete savaş açmış zalimler. Emperyalistlerin desteğiyle ve iş birlikçilerin yardımıyla savaş sürüyor, katliamlar devam ediyor."

Mısır'ın açık hava hapishanesine çevrildiğini aktaran Kaya, "Yapılan zulümlerin karşısında dilsiz şeytanlar olmadığımızı haykırmak ve şehadete yürüyen kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için burada toplandık. Dünyadaki tüm Müslümanların yanında olduğumuzu haykırıyoruz." diye konuştu.