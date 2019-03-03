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Mısır'daki idamlar New York'ta protesto edildi

03 Mart 2019 Pazar 02:39
Mısır'daki idamlar New York'ta protesto edildi

NEW YORK (AA) - Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesi, New York'taki Times Meydanı'nda protesto edildi.

Times Meydanı'nda toplanan göstericiler, Mısır'daki idamlara tepki gösterdi.

Ellerinde darbe ve idam karşıtı dövizler taşıyan protestocular, Mısır'daki Sisi yönetimi karşıtı sloganlar attı.

Mısır Yargıtayı, 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen suikast davasında yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını öne sürmüştü.

Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları infaz edilmişti.



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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 02:39
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