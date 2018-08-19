0553 313 94 23

Mısır'daki Başpiskopos cinayetinde şok gelişme!

Mısır'da Başpiskopos Aziz Epfaniyos'un cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 2 eski rahibin ceza mahkemesine sevk edildiği açıklandı. İki rahibin cinayeti itiraf ettiği söyleniyor.

19 Ağustos 2018 Pazar 19:23
Mısır'daki Başpiskopos cinayetinde şok gelişme!

Mısır'da Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski rahip ceza mahkemesine sevk edildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, İskenderiye Başsavcılığı, kısa bir süre önce intihara teşebbüs eden genç rahip Faltaus Makari ile rahip İşaya Makari'yi "kasıtlı ve planlı olarak Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos'u öldürme" suçlamasıyla ceza mahkemesine sevk etti.

Rahiplerin sorgu sırasında "akidevi ve mali anlaşmazlıklar" nedeniyle Başpiskopos Epfaniyos'u öldürdüklerini itiraf ettiği öne sürülüyor.

Başsavcılıktan ya da zanlıların avukatlarından söz konusu haberlere ilişkin açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

Natron Makaryos Manastırı Başpiskoposu Aziz Epfaniyos 29 Temmuz'da öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 2 eski rahip İşaya Makari ile Faltaus Makari gözaltına alınmıştı.

Faltaus gözaltına alınmadan bir hafta önce intihar teşebbüsünde bulunmuş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. 

Başpiskopos'un öldürülmesinin ardından Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros başkanlığında toplanan Manastırlar ve Rahiplik Konsülü'nde rahipler için ilk kez yeni disiplin kararları alınmış ve bu kapsamda sosyal medya yasağı getirilmişti.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 19:23
  1. Mısır
  2. Kilise
  3. Başpiskopos

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korkunç olay! Çekyatın içinden kadın cesedi çıktı
    1. Korkunç olay! Çekyatın içinden kadın..
    2. Güngör Uras hayatını kaybetti!
    3. Cilvegözü Sınır Kapısı kapatıldı!
    4. Bezelyenin inanılmaz faydaları
    5. Kakaolu ıslak kek tarifi
    6. Hamilelikte antidepresan kulanımı..
    7. Keçi etinin faydaları nelerdir?
    8. ABD'li senatörden Trump'ı çıldırtacak..
    9. Keten koltuk temizleme yöntemleri
    10. Bakan açıkladı: Tatilin ilk gününde...
    11. Diş macununun diğer kullanım alanları
    12. Mısır'daki Başpiskopos cinayetinde şok..
    13. Arı, böcek ve sivrisineklerden..
    14. Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem!
    15. Vantilatör temizliği için yapılması..
    16. Yenidoğan bebeğin bakımı nasıl olmalı?
    17. Biberon ile beslenme nasıl..
    18. Hamilelikte yüksek tansiyona dikkat!
    19. Hamilelikte ayak şişmesi nasıl önlenir?
    20. İzmir'de 'belalı kavşak' yine dehşet..
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    İşte AK Parti MKYK'da yer almayan 29 isim!
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    Gezici Halit Ergenç kendini kesti
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Altaylı, Kılıçdaroğlu'na fena sardı: Biraz daha avans vereyim
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek
    Milli SİHA'lara müthiş özellik! Ankara'dan Kandil'i vurabilecek

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kurban fiyatları Ankara
    Kurban fiyatları Ankara
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'
    Öldürülen terörist için skandal ifade! 'Kahramandı'