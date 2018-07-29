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Mısır'da zulüm devam ediyor: 1 kişiye daha idam cezası verildi

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Kahire'nin Tora bölgesinde gerçekleştirilen oturumda Minye Ceza Mahkemesi, Said Mebruk Said adlı sanığın idamına hükmederek, evrakının görüşü alınmak üzere ülke müftüsüne gönderilmesini kararlaştırdı.

29 Temmuz 2018 Pazar 16:24
Mısır'da zulüm devam ediyor: 1 kişiye daha idam cezası verildi

Sanık hakkındaki idam kararının, Rabia Meydanı'nın boşaltıldığı 14 Ağustos 2013'te Minye kentinde meydana gelen ve kamuoyunda "Adve olayları" olarak bilinen dava ile ilgili olduğu bildirildi.         

Adve olayları davasında aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii’nin de olduğu 805 kişi yargılanıyor.     

Savcılık sanıkları, valilik binasını ateşe vermek, şiddet ve kargaşa çıkarmak ve kasten adam öldürmekle suçlamış, ancak sanıklar suçlamaları reddetmişti.     

Davada diğer sanıklarla ilgili kararın 23 Eylül'de açıklanacağı duyuruldu. Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.     

DÜN 75 SANIK HAKKINDA İDAM CEZASI VERİLMİŞTİ     

Kahire Ceza Mahkemesi dün Rabia Meydanı'nın boşaltılması davasında, aralarında Şehit Esma'nın babası İhvan yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci’nin de bulunduğu 75 sanık hakkında idam kararı vermişti.       

Mısır yasalarına göre, idam dosyaları karara bağlanmadan önce ülke müftüsüne sevk ediliyor. Müftünün görüşüne istişare amaçlı başvurulduktan sonra mahkeme son kararını veriyor. Müftü mahkemenin verdiği kararı onaylamasa bile hüküm infaz edilebiliyor.      

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 16:24
  1. mısır
  2. Rabia Meydanı
  3. idam cezası

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