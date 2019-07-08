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Mısır'da yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek

Mısır Meclisi, ülkede yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını prensipte onayladı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 03:49
Mısır'da yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek

KAHİRE (AA) - Mısır Meclisi, hükümet tarafından sunulan ve ülkede yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını prensipte onayladı.

Ülkede gayrimenkul satın alan, yatırım projesi geliştiren ya da Merkez Bankası'nın özel hesabında hesap açan her yabancıya Mısır vatandaşlığı verilmesini öngören yasa tasarısı Meclis'te onaylanarak Danıştay'a gönderildi.

Tasarının, yasalaşması için Meclis Genel Kurulu'nda nihai oylamaya sunulması gerekiyor.

- Yasa tasarısı tepki çekti

Meclis'teki oturumda tasarıya itiraz eden milletvekili Heysem el-Hariri, vatandaşlığa geçmenin yatırımla bağlantılı hale getirilmesinin olumsuz ve kötü bir adım olduğunu söyledi ve "Bu tasarının Yüzyılın Anlaşması Planı'yla bir ilişkisi var mı diye soruyorum." dedi.

Meclis Başkanı Ali Abdulal ise söz konusu yasa tasarısının Yüzyılın Anlaşması Planı'yla ilişkisi olmadığını, burada temel amacın, ülkeye yatırım çekmek olduğunu söyledi.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde ve Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de çalıştayı boykota davet etmişti. Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler toplantıya katılmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 03:49
  1. Mısır
  2. vatandaşlık

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